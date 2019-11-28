Otomobil bagajında spor kulübü

BUGÜN NELER OLDU

zmirspor'un alt yapısında yetişip daha önce 1. Amatör Küme'de futbol oynayan Ali İçyer, yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak için 2012 yılında Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurdu.Otomobilinin bagajında koyduğu kulüp malzemeleriyle Eski İzmir Gençlik'i yaşatmaya çalışan İçyer, bir semt takımı olduklarını hatırlatarak destek talebinde bulundu. Çocukların iyi ahlaklı sporcular olarak yetişmesi amacıyla gençlik hayalini Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurarak gerçekleştirdiğini belirten kulüp başkanı Ali İçyer,DAHA önce amatörde Ürkmez'de, Fahrettin Altay'da top oynadığını belirten İçyer, hep başka semtlere özenerek kulüp hayali kurduğunu dile getirdi. Üç çocuğundan ikisinin kulüpte kendi yanında futbola başladığını anlatan İçyer, oğulları 6 yaşındaki Mehmet Ali ve 5 yaşındaki Çınar'ı da düzgün ve ahlaklı sporcular olarak yetiştirmek istediğini kaydetti. İçyer, Eski İzmir'in potansiyeli olan bölge olduğuna dikkta çekti:"KULÜBÜMÜZ 7 yıldır zor koşullara rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklar top oynamak istedi, biz de şartlarımızı zorladık. Çocuklara su alamadığımız, maça götüremediğimiz hiç olmadı. Borç aldık, yine yaptık. Ama kiralara gücümüz yetmedi. 7 yıllık sürede 2 kulüp binamız oldu. En son binanın kirası 500 TL'ydi ve 1 yıl önce boşalttık. Bu mücadeleyi tek başıma sürdürüyorum. Kulüp malzemelerini evimde, arabamın bagajında muhafaza ediyorum. Takımın formalarını,BÜTÜN amatör takımların benzer imkansızlıkları yaşadığını dile getiren Ali İçyer, 5 yaştan 30 yaşa kadar 100 sporcuları olduğunu anlatarak tek sahaları olduğunu ve haftanın 6 günü spor yaptıklarını söyledi. İzmir 2.Amatör Küme'ye katılmak için 15 bin TL bedel ödemeleri gerektiğini ifade eden İçyer,Kütüphanemiz vardı, bilardo ve masa tenisi oynayabiliyorlardı. Ekonomik koşullardan ötürü binamızı kapattık. Öncelikle Eski İzmir'in ileri gelen insanları bize yardımcı olabilir. Sonuçta burası bir semt kulübü. Semtteki abilerimizden önce yardım bekliyoruz. Ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bize destek verecek herkese kapımız açık. Barınacak yerimiz olması şart. En azından kirasını ödeyebilecek gelirimiz olmalı" diye konuştu.FUTBOLU seven ve semtte oturan çocuklara da sevdirmeye çalışan gençlerden biri olan Umut Şahin (18) de 3 yıldır Eski İzmir'de oynadığını belirtti. Şahin, "Çok zorluklardan geçtik. Yağmurda da yattık, idman malzemelerimiz olmadı, kendimiz getirdik. Ama insan sevince yapıyor. Gençlerin futbolu sevmesini istiyoruz.dedi.ÇEVREDEKILERIN tepkilerine karşın içindeki futbol sevgisini hiç yitirmeyen 10'uncu sınıf öğrencisi(16), "Kızlar futbol oynamaz" diyenlere inat Eski İzmir Gençlik'te kalecilik yapıyor. Karabağlar'da oturan ve futbola 5. sınıfta başladığını söyleyen Salgar, "5 yıldır oynuyorum. Ben futbol olmak istiyordum, ama babam önce, 'Kızlar futbol oynamaz' dedi. Sonra o da başarılı olduğumu gördü ve bana destek oldu.diye konuştu.ESKI İzmir Gençlik ve Spor Kulübü'nde 1 yıl oynayan Çağdaş Üsküdar (16) ise, yeteneğinin fark edildiğini söyleyerek Bucaspor'da oynamaya başlayacağını anlattı. Ancak fırsat bulduğunda eski hocası İçyer'in yanına gelip kendinden küçük oyuncuları çalıştıran Üsküdar, "Akşam antrenmana geliyorduk. Gece 1'de eve gittiğimiz oluyordu.diye konuştu.