Sındırgı jeotermal enerjisiyle ısınıyor

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Sındırgı ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Hisaralan ve Emendere'den getirilen 98 derecelik termal su, vatandaşın yüzünü güldürdü. Termal su termal tesislerde kullanıldığı gibi ilçe merkezinde konut ısınmasında da kullanılıyor. Türkiye'nin en uzun sıcak su isale hattına sahip Jeotermal ısınma sayesinde 3 bin konut ev, işyeri, kamu daireleri ve okullar ısıtılıyor. 2014 yılından bu yana jeotermal konut ısınmasına başlanan ilçede hava kirliliği de önemli ölçüde azalmış durumda. Jeotermalle ısınmanın yanında sera ve kurutma tesisi gibi projelerin fizibilitesi de hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk jeotermal ısıtmalı TOKİ konutları da Sındırgı'da yer alıyor. Jeotermal ısınma ile ilgili olarak Başkan Ekrem Yavaş, "Jeotermalin Türkiye'de en fazla olduğu noktalardan birisi Sındırgı. Bizler bu jeotermalden son üç dört yılda ciddi manada yararlanmaya başladık. Türkiye'nin jeotermalle ısınan 21 şehrin den birisiyiz. Doğal şehir Sındırgı olarak ve Sındırgı da şu anda 3 bin tane konut jeotermalle ısınıyor. Halkımız hem ucuz hem çevreci bir enerjiye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 500 lira öderken 150-200 lira gibi bir paraya aylık olarak ısınma imkanına sahipsiniz" diye konuştu.