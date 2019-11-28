Şoför olmak isteyen kişiden türkü istendi

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İzmir'de yaşayan 34 yaşındaki evli 2 çocuk babası Erol Yıldırım, 3 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi ESHOT'a belediye otobüs şoförü alımı yapılacağını duyunca başvuruda bulundu. Belediyeden aranan Yıldırım, bir gün sonra mülakata çağrıldı. İZELMAN'ın bulunduğu binaya çağrılan Erol Yıldırım, 7 kişiden oluşan komisyonun sorduğu sorular ve tavrı karşısında soğuk terler döktü. İddiaya göre diğer şoför adaylarına Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından sorular sorulurken Yıldırım'a 'alkol alıp almadığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adı, kayyum neden atandı? Facebook'taki ismi Erol İslam diye geçiyor. İki ismin mi var?' şeklinde sorular soruldu. Mülakatta türkü söylemesi istenen Yıldırım'a mülakat komisyonunda olmayan bir kadın kahkaha atarak güldü.Mülakat sırasında kendisiyle dalga geçildiğini ve rencide edildiğini belirten Erol Yıldırım yaşadıklarını SABAH'a anlattı. İş başvurusunda bulunurken iletişim bilgilerinden sosyal medya hesaplarına kadar her bilgiyi doldurduğu formda yazdığını anlatan Yıldırım, "Mülakat sırasında bana Facebook'ta adın Erol İslam. İki ismin mi var?' diye sordular. Ben de İslam'ın göbek adım olduğunu söyledim. İslam'ın şartlarını sordular. Ben de tek tek hepsini saydım" dedi. Yıldırım, daha sonra kendisine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adının sorulduğunu belirterek şöyle konuştu: "Belediye başkanının adını hatırlamadığımı söyledim. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne neden kayyum atandığını söylediler. Ben de devletin milletin paralarını hendeklere verdikleri için kayyum atandığını anlattım. Adnan Menderes'in kim olduğunu sordular. Ben de ülkenin ilk şehit başbakanı diye cevap verdim." Yıldırım, "Alkol alıp almadığımı sordular. Alkol almadığımı söyledim. 'Hiç mi alkol içmedin? diye sordular. Ben de sadece askerdeyken komutanıma ayıp olmasın diye içtiğimi söyledim. Onlar da bana 'Allah'tan korkuyorsun, komutanından korkmuyor musun?' dediler. Daha sonra türkü söylememi istediler. Ben de öyle bir yeteneğim olmadığımı söyledim. Mülakat komisyonundan ayrı oturan bir kadın vardı. O kadın bana kahkahalarla güldü. Diğer şoför adaylarına Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını sormuşlar. Bana farklı sorular sordular ve benimle dalga geçtiler" diye konuştu.