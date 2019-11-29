Alkollü sürücü: Keşke ben ölseydim

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Gaziemir ilçesinde 27 Nisan'da Akçay Caddesi'nde lise öğrencisi Bürge Yolbilir (17) ve kuzeni M.G.'ye (15), yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Bekir Karaaslan yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç, Bürge Yolbilir ve M.G'ye çarptı. Talihsiz kız yaşamını yitirirken, kuzeni M.G. hafif şekilde yaralandı. Sürücü Bekir Karaaslan ise olaydan sonra kaçtı. Kazayla ilgili ikinci duruşma, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede kazaya ilişkin alınan Adli Tıp Raporunda sürücü Bekir Karaaslan'ın alkollü araç kullandığı, kanun ve yönetmelikte müsaade edilen hız sınırlarının oldukça üzerinde seyrettiği, kırmızı ışıkta geçtiği ve Bürge Yolbilir'e tedbirsizce ve fark etmeden çarparak kazaya sebebiyet verdiği, sanığın tek ve asli kusurlu olduğu, Bürge Yolbilir'in ise kusursuz olduğu belirtildi. Söz alan sanık Bekir Karaaslan, "Çok pişmanım, trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim. Kimse 17 yaşındaki gencecik bir kızı öldürmek istemez" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.