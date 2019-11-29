Altay eski hocasına karşı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay, rakip takımı çalıştıran eski teknik direktörlerinden Coşkun Demirbakan'la 1 sezon sonra tekrar karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Coşkun Demirbakan'ın çalıştırdığı Adanaspor'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta mevcut teknik direktör Sait Karafırtınalar idaresinde Tavares, Kappel ve Paixao'nun golleriyle 3-2 mağlup etmişti. Altay, deneyimli teknik adama karşı bu hafta sahadan zaferle ayrılarak 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Coşkun Demirbakan, Altay'da görev aldığı 2010-11 sezonunda, "Barcelona düşer, Altay düşmez" gibi iddialı sözleriyle dikkat çekmiş, ancak İzmir ekibi o sezon 2'nci Lig'e düşmüştü.