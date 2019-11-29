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Altınordu ilklerin peşinde

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Altınordu ilklerin peşinde
TFF 1'inci Lig'de yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir temsilcisi kazanması halinde ilk kez 2'de 2 yapacak. Kırmızılacivertliler, aynı zamanda Başkent temsilcisine kendi evindeki ilk yenilgiyi tattırmak istiyor. Keçiörengücü namağlup olduğu iç sahada çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 gol atıp sadece 1 gol yedi. LIGDE oynadığı 12 maçta kalesinde toplam 9 gol gören Keçiörengücü, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Öte yandan, sağ kanat Atakan'ın iyileştiği Altınordu'da sakatlığı süren sol bek Ufuk bu hafta da kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, maçın oynanacağı Ankara Aktepe Stadı'nın zeminine alışmak amacıyla hafta boyuncu antrenmanlarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki sentetik çim sahada yaptı.
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Altınordu ilklerin peşinde
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