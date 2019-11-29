Başkan Koştu, çarşıda vatandaşlarla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Hakan Koştu, Yenikent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Koştu, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Yenikent Mahallesi'nde Pazarcı esnafının ve vatandaşların elini sıkan hal ve hatırlarını soran Başkan Koştu, pazarın açılışında gelenek haline gelen dualı alış-veriş açılışına katıldı. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla birlikte hayırlı ve bereketli bir alışveriş olması için hoparlörden yapılan duaya 'Amin' denildi.Semt pazarında alış-verişin başlamasının ardından Belediye Başkanı Hakan Koştu, öneri ve istekleri dinlemek üzere vatandaşlarla bir araya geldi. Halk toplantısında Belediyenin Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Fen İşleri, Muhtarlık Birimi, Sosyal hizmetler ve Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanları da hazır bulundu. Öneri ve isteklerin daha süratli yapılması için gerekli notlarını alıp, vatandaşlara bilgi verdiler. Toplantının ardından beraberindekilerle Yenikent Ortaokulu'na geçen Başkan Koştu, burada öğrencilere kalem hediye etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Koştu, okul için dile getirilen önerileri dinledi. İlk defa bir Belediye Başkanı tarafından okulda ziyaret edildiklerini söylen öğretmenler, memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Koştu, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretimleri için belediye olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız" dedi.