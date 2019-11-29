Böbrek nakli için zamanla yarıştı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Bilal Gültekin'e 2009 yılında yaşadığı rahatsızlıkların ardından kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlaç tedavisinin ardından diyalize bağlanan Gültekin'in böbrek nakli olması gerektiğine karar veren doktorlar, hastayı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organ nakil sırasına kaydetti. Yaşadığı sağlık sorunları her geçen gün artan haftada 4 gün diyalize girmeye başlayan Gültekin'e mutlu haber geçen hafta pazartesi gece yarısı geldi. İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreği Gültekin'in kan ve doku tipiyle uyumlu çıktı.Sabaha karşı 4 gibi aranan ve 11 gibi hastanede olması istenen Gültekin, o andan itibaren zamanla yarıştı. Mutlu haberi alan Gültekin, birkaç saat sonra Kızıltepe'den Diyarbakır'a kara yolu ile oradan da 08.40 uçağıyla İzmir'e yolculuk yaptı. Kısa süre içerisinde hastaneye giden Gültekin, burada yapılan testlerin ardından ameliyata alındı ve böbrek nakli gerçekleştirildi. Bilal Gültekin, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yıllardır çok zor zamanlar yaşadığını, nakilin ardından kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Müjdeli haberi alınca hemen internetten uçak bileti baktığını dile getiren Gültekin, "Diyarbakır'dan İzmir'e sabah 08.40'da direk bir uçak buldum. Hemen kıyafetlerimi giyip kara yoluyla Mardin Kızıltepe'den yola çıktım. 2 saat sonra Diyarbakır'daydım. Bir süre bekledikten sonra uçağa bindim. 11.05'de İzmir'e indim. Yarım saat sonra diğer hastalarla beraber hastaneye ulaştım. Nakil olmadan önce yürüyemiyordum. Nakilden sonra diyalizden kurtuldum. Vücudum kelebek gibi oldu" dedi. Gültekin, nakilin ardından kana kana su içtiğini söyledi. Opr. Dr. Ahmet Aykas, nakledilen böbreğin Gültekin'in vücuduna tam anlamıyla uyumluluk gösterdiğini ifade etti.