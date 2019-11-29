Çeşme’de yeni bir imar yolsuzluğu

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CHP'lilerin yerelde iktidar oldukları ilçelerde yaptıkları ardı arkası kesilmeyen imar usulsüzlüklerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun Çeşme Ildırı'da Günkent Sitesi'nde satın aldığı villasının projeye aykırı tadilat yapıldığı gerekçesi ile mühürlenmesinin ardından bu sefer de Çeşme Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda imar komisyonu üyesi Aybars Yıldırım'ın imar usulsüzlüğü yaptığı ortaya çıktı. Edinilen Bilgiye göre Yıldırım hem otel hem de konut imarı olan Çeşme İnönü Mahallesi, 5528 ada 4 parselde otel inşa etmek üzere belediyeden ruhsat aldı. Normal koşullarda 2 kat konut imarı bulunan alana turizm imarından yararlanarak 6 kat izin alan Aybars Yıldırım, inşaat bitince burasını 29 ayrı bölümden oluşan apartmana çevirdi. Ardından da daireleri satışa çıkardı. Aybars Yıldırım'ın imar usulsüzlüğü, 3 yıldır arsasına ev yapmak için belediyeden inşaat ruhsatı almaya çalışan bir vatandaşın Ekinoks Çevre ve Kültür Derneğine yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. Dernek, vatandaşın şikayetini başta CİMER olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirdi. Ardından da Çeşme Belediyesi iki dönemdir imar komisyonu üyeliği yapan Aybars ve eşi Evil Yıldırım'a ait, İnönü mahallesindeki apartmana dönüştürdüğü yapı hakkında 3194 sayılı imar kanununa muhalefetten işlem başlattı. Mühürlenen yapı hakkında belediye encümenince de yıkım kararı alındı.EKİNOKS Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş herkesin kanunlar karşısında eşit olduğunu söyledi. Olayın meydana geldiği bölgede hem konut hem de turizm imarı bulunduğunu hatırlatan Kumaş; "İnönü Mahallesinde bir vatandaş, mülkiyeti kendisine ait arsada tek katlı oturacağı bir ev yapmak için belediyenin imar müdürlüğüne başvuruda bulunuyor. Fakat 3 sene boyunca nedendir bilinmez vatandaşa inşaat izni bir türlü verilmiyor, işi sürekli yokuşa sürülüyor" dedi. Daha sonra vatandaşın hemen önündeki parselde inşaatın başladığını ifade eden Kumaş, "Orada hem turizm hem de konut imarı bulunmakta. Normal koşullarda orada konut için 2 kat yükseklik ve 300 metrekare taban şartı varken meclis üyesi otel yapacağım diyerek, turizm imarından yararlanıp 600 metrekare tabanda 6 kat yüksekliğe çıkıyor. Vatandaş da tabi ki bunun üzerine 'Ben 3 senedir tek katlı konut yapmak için izin alamazken meclis üyesi nasıl oluyor da otel yapıyorum diye 6 katlı inşaat yapıp oluşturduğu 29 daireyi satışa çıkarıyor' diyerek derneğimize başvurdu. Bizde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ilgili yerlere müracaatlarımızı yaptık. Çeşme'de insanlar artık bu çifte standarttan bıktı, usandı. Eğer turizm imarından faydalanıp daha fazla kot, yükseklik çıkıp daire yapıp satışa çıkarmak uygulanabilir yasal bir prosedürse herkese eşit davranılmalı. Meclis üyesine ayrı vatandaşa ayrı muamele yapılmamalı" diye konuştu.Aybars Yıldırım, "Tadilat projesi onaylanmadan işlem yaptığım için hatalıyım. Bunu kabul ediyorum. Beni şikayet eden, inşaat arsasının arka parsel sahibi. Tadilat projemizi verdik ama Yapı Kayıt Belgesi olduğu için işleme alınmadı. Şimdi Yapı Kayıt Belgesi'nin iptali için başvuru yaptık. Mahkeme devam ediyor. Geçen yaz verdiğimiz projeyi Yapı Kayıt Belgesi var diye gündeme almadılar. 'Yapı kayıt belgesi alınan binaya tadilat projesi veremeyiz' dediler. Şimdi bu yapı kayıt belgesi iptal edilince tadilat projesinin onaylanmasını bekliyorum" dedi.