‘Deniz’ler buluştu

BUGÜN NELER OLDU

sezon Süper Lig'de son hafta oynadığı MKE Ankaragücü maçında Deniz Kadah'ın penaltı golüyle kümede kalan Göztepe'de, kulübün koyu bir taraftarı olan Murat Cin, oğluna futbolcunun adını koydu. Murat Cin, geçen sezon 26 Mayıs'ta 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasından önce, "Az önce cinsiyetini öğrendiğim oğluma galibiyet golünü atacak oyuncumuzun ismini koyacağım" şeklinde tweet attı. Murat Cin sözünü tutarak geçen hafta dünyaya gelen oğluna, golü atan Deniz'in ismini koydu. Göztepe, Deniz Kadah ve Deniz bebeği buluşturdu. Aileye konuk olan deneyimli futbolcu, minik adaşını kucağına alarak unutulmaz bir an yaşadığını söyledi.