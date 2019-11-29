Denizli’de gıda denetimleri

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kentteki 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin 160 denetim yapıldı. Denetimlerde bin 71 numune alınırken, kurallara uymayan 183 tesise ise cezai işlem uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde 11 bin 521 adet gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmesi faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerde 2019 yılı Ekim ayı itibariyle 17 bin 160 adet denetim yapılmış olup yapılan denetimlerde bin adet numune alınmıştır. Ayrıca denetimler sonucunda ilimizde kurallara uymayan gıda işletmelerine 183 adet idari para cezası yaptırım kararı uygulanmıştır" dendi.