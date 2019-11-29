Engelliler aikido ile örnek oluyor

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savunma sporu aikidoyu engellilerin de yapabileceğini göstermek için İzmir'de kurulan "Aikido Engel Tanımıyor" takımı, çevre coğrafyadaki ülkeler için de model olmaya hazırlanıyor. Aikido antrenörü Engin Ergin, 2011'de ortopedik, görme, işitme, bedensel ve zihinsel engellilerin katılımıyla 15 sporcudan oluşturulan bir takım kurdu. İlk etapta engellilerin rehabilitasyonunu amaçlayan takım, gösterdiği performansla ülkenin değişik kentlerinin yanı sıra Bulgaristan ve Azerbaycan'dan gösteri davetleri aldı. Azerbaycan'daki gösteri sonrası bu ülkede de engellilerin oluşturduğu bir takımın kurulmasını sağlayan takım, bu modeli diğer ülkelere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.Takımın kurucusu aikido antrenörü Engin Ergin,takımda ortopedik, görme, işitme, bedensel ve zihinsel engeli bulunan 15 sporcuyla çalıştıklarını belirtti. Ergin, bu anlamıyla bir ilk olduklarını belirten Ergin, engellilerden ücret talep etmeden gönüllü eğitim verdiklerini aktardı. Ergin, 'Aikido Engel Tanımıyor Azerbaycan' takımını kurduk. Makedonya, Kazakistan ve Türkmenistan gibi diğer ülkelerde de böyle takımlar kurmak istiyorum. Bu yönde çalışma yapıyoruz" dedi.