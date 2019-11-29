F.Bahçe’yi yeneceğiz

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üper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayıp çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesi kalede Beto'ya güveniyor. Son 3 maçta rakip forvetlere yalnız 1 kez gol izni veren sarı-kırmızılıların en tecrübeli isimlerinden takım kaptanı Beto, Fenerbahçe önünde her iç saha mücadelesinde olduğu gibi taraftarların enerjisini arkalarına alacaklarını söyledi. Sarı-lacivertlilerle Süper Lig'e döndükten sonra İzmir'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde edip hiç yenilmeyen Göz-Göz'de Beto, aynı dinamizle sahada olacaklarını belirtti. Fenerbahçe ile kendi sahalarında karşılaşacak olmaları nedeniyle maçın daha da önemli olduğunu söyleyen Beto, "Aynı dinamizmle, mücadelemizle sahada olacağız. Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygımız var. Sonuçla ilgili şu anda bir şey söylemek için erken. Hafta sonunu bekleyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe karşısında galip gelmek için sahada olacağız
" dedi. Son 3 haftada kalelerinde 1 gol gördüklerini ve bunun takım halinde ortaya koydukları performansın sonucu olduğunu belirten Beto, "Kalenizde ne kadar gol görmezseniz, galibiyete o kadar yakın olursunuz"
diye konuştu.