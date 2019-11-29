F.Bahçe’yi yeneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayıp çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesi kalede Beto'ya güveniyor. Son 3 maçta rakip forvetlere yalnız 1 kez gol izni veren sarı-kırmızılıların en tecrübeli isimlerinden takım kaptanı Beto, Fenerbahçe önünde her iç saha mücadelesinde olduğu gibi taraftarların enerjisini arkalarına alacaklarını söyledi. Sarı-lacivertlilerle Süper Lig'e döndükten sonra İzmir'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde edip hiç yenilmeyen Göz-Göz'de Beto, aynı dinamizle sahada olacaklarını belirtti. Fenerbahçe ile kendi sahalarında karşılaşacak olmaları nedeniyle maçın daha da önemli olduğunu söyleyen Beto, "" dedi. Son 3 haftada kalelerinde 1 gol gördüklerini ve bunun takım halinde ortaya koydukları performansın sonucu olduğunu belirten Beto, "diye konuştu.