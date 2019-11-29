Kaf Kaf tam yol ileri

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IBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste 5 galibiyet alıp adını lider olarak ikinci tura yazdıran Pınar Karşıyaka, gözünü önce çeyrek final, ardından final ve kupaya çevirdi. Grubu son maçında konuk ettiği Phoneix Brüksel'i 93-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, hedeflerinin çeyrek final olduğunu ifade etti.
'ZEVKLI MAÇ OLDU'
Phoneix Brüksel karşısında başta çok akıcı ve zevkli bir basketbol oynadıklarını ancak özellikle son bölümde yaptıkları hataların kendilerini maçı kaybetmeleri noktasına getirdiğini ifade eden Sarıca, "Bu hatalar üzerine özellikle de genç oyuncularımızla konuşmamız gerek. Maç ne durumda olursa olsun, ne şekilde giderse gitsin, bu hataları yapmamamız lazım. Sonuçta uzun bir maraton ve bu bizim için yalnızca prestij maçıydı. Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum
" dedi.