Kaf Kaf tam yol ileri

BUGÜN NELER OLDU

IBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste 5 galibiyet alıp adını lider olarak ikinci tura yazdıran Pınar Karşıyaka, gözünü önce çeyrek final, ardından final ve kupaya çevirdi.Phoneix Brüksel karşısında başta çok akıcı ve zevkli bir basketbol oynadıklarını ancak özellikle son bölümde yaptıkları hataların kendilerini maçı kaybetmeleri noktasına getirdiğini ifade eden Sarıca, "" dedi.