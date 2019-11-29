Kemeraltı için Soyer’e 12 istek

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Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanlığı'na seçilen Semih Girgin ile yaklaşık 100 kişilik Kemeraltı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile belediye bürokratları da katılırken Başkan Semih Girgin büyükşehirden 12 istekte bulundu. Tunç Soyer'in önceki haftalarda söylediği sözlerle başlayan Başkanı Semih Girgin, "Uyuyan bir güzeldir İzmir, bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, biz uyandıracağız, ayağa kaldıracağız" demiştiniz. Eğer İzmir aşk ise Kemeraltı da o aşkın gerdanlığı olmalıdır. Bu gerdanlığı parlatacak değer katacak ise Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizsiniz. "Lakin neden bir adım ileriye gidilmediğinin sorgulanma zamanının geldiğini düşünüyorum. Bizler bu çarşının, sokaklarının emanetçileriyiz" diye konuştu.İzmir'in artık turizm odaklı bir şehir olması gerektiğine dikkat çeken Semih Girgin, "Bunun en önemli ayağı eğitimden geçiyor. Ahilik kültürü, şehir bilinci, psikoloji, etkili iletişim yöntemleri ve pazarlama teknikleri, çarşı ahlakı gibi eğitimler verilmeli. Bunun için esnaf odaları ve ticaret odamızdan destek bekliyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce Valilik tarafından derneğe tahsis edilen binayı yangının ardından boşaltmak zorunda kaldık. İlk göz ağrımız olan bu bina Büyükşehir'e ait. Uygun görürseniz tarihi binamıza esnafımız talip olup, sahip çıkmak istiyor. Bu binanın alt kat salonunu ise Kemeraltı Esnaf Müzesi yapmayı hayal ediyoruz. Kemeraltı Esnaf Korosu kurmak istiyoruz" dedi. "Benim en büyük projem Kemeraltı olacak" diyen Başkan Tunç Soyer, "Önümüzdeki 4.5 yıl boyunca en çok konsantre olmak istediğim, emek, para ve kaynak ayırmak istediğim yer Kemeraltı'dır. Kemeraltı dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşısı olma ünvanına sahip" diye konuştu.Kemeraltı esnafına eğitim verilmeli.Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılmalı.Çarşı'nın kanalizasyon, üst yaya yolları, aydınlatma, otopark, üst örtü, yayalaştırma, çığırtkanlık gibi sorunlarının giderilmesinde işbirliği yapılarak ortak hareket edilsinDernek Binası'nın tekrar derneğe tahsis edilsin.Kemeraltı Esnaf Müzesi yapılmalı.Esnaf için bir toplantı salonunu hayata geçirilmeli.Kemeraltı esnafı ve çalışanlarından oluşacak Kemeraltı Esnaf Korosu kurulmalı.Kemeraltı'na özel bir şarkı bestelenip klibi de çarşıda çekilmeli.Kemeraltı sohbetleri yapmak.Kemeraltı Birimi kurularak çalışmalar hızlandırılmalı.Kemeraltı ışıl ışıl olmalı.Tarihi Çarşı'nın eski işlevine dönmesi sağlanmalı.