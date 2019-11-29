Kısa film gerçeğe dönüştü

BUGÜN NELER OLDU

ilçesinde, Belediye tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla çekilen "Unutulmayacaklar'a" adlı kısa film, yayınlandıktan sonra gerçek oldu. Film senaryosu gereği emekli ve yalnız yaşayan bir öğretmenin, 24 Kasım, gününde, öğretmen olmuş eski bir öğrencisi tarafından ziyaret edilmesiyle birlikte 40 yıl sonra yaşanan bir buluşmayı konu alıyordu. Film, sosyal medyada yayımlandıktan sonra öğretmenini gören 40 yıl önce ki eski öğrencisi, öğretmenini ziyaret ederek filmi gerçek hayata taşıdı. Filmin başrol oyuncusu emekli öğretmen Gülsevil Bozyel'in Ayvalık Lisesinden öğrencisi olan kendisi de öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olup Ayvalık'ta yaşayan, Zeynep Saçıkara ziyaret etti. Yaklaşık 40 yıllık buluşma duygu dolu dakikalara sahne oldu.