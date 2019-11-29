Mor balonlar kadınlar için uçuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Parti Buca İlçe Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık yaratmak için Şirinyer'de etkinlik düzenledi, mor balon uçurdu. Etkinlikte konuşan AK Parti Buca İlçe Başkanı Ali Boyla, "Psikolojik şiddetin olmadığı, Orta Çağ'daki Avrupa'nın skolastik düşüncesinde kadını hor gördüğü bir dünyadan yakın tarihte kadına seçme ve seçilme hakkı veren Cumhuriyet kazanımlarını elde eden kadınlarımızın gelecekte şiddetsiz bir yaşam sürmelerini diliyorum. Etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ak Parti Buca sosyal işler başkanı Gülay Sakartepe, "Her gün yeni bir kadın şiddeti ile uyanıyor buna karşın, bir kadın olarak üzüntü duyarak kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Ak Parti Buca Teşkilatı olarak sosyal işler birimimizde 724 vatandaşımıza, özellikle fiziksel ve psikolojik şiddet gören kadınlarımıza yardımcı olarak, doğru yönlendirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.