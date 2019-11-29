Öğrenci harçlıkları 250 aileyi doyurdu

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Denizli'de öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, başkalarına umut oldu. "Başka Hayatlar da Var" projesi 2 Mart 2019'da hayata geçirilen ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam eden projeye öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları ile toplanan 6 bin 885 lirayı Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'na (PASVAK) teslim ettiler. Bağış programına ise, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ve yönetim kurulu üyeleri ile Irlıganlı Anadolu Lisesi, Akköy ÇPAL, Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu MTAL, Pamukkale MTAL, Uzunpınar 70. Yıl ÇPAL, Kayhan 75.Yıl MTAL okul müdürleri, proje koordinatörleri, öğrenciler ve veliler katıldı.Denizlili hayırseverlerin bağışları ile PASVAK Aşevi'nin her gün ihtiyaç sahibi olan bin 250 aileye sıcak yemek temin ettiğini belirten Vakıf Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, "'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisi şerifi doğrultusunda hayırseverler ile ihtiyaç sahibi insanları buluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi birçok insanımız daha var. Daha çok insanımızın hayatına dokunmak için Merkezefendi de yeni binamızın inşaatı devam ediyor. Bu noktada hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Pamukkale Kaymakamlığı ile yürüttüğümüz proje sayesinde ihtiyaç sahibi insanların hayatlarına dokunmanın yanında gençlerimizin de hayatlarına dokunmaya gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin yapmış oldukları bu bağışı çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Küçük kalpleri ile yapmış oldukları bu kampanyaları için hepsine PASVAK ailesi olarak teşekkür ediyorum. İlimizde kamu kurumları, yerel yönetimler ile çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Aşevimize gönül veren ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.