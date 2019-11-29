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Şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz
MANISA Futbol Kulübü'nün forvetteki etkili ismi Sinan Kurumuş, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Kırklarelispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Manisa Futbol Kulübü'nün sezon başında şampiyonluk hedefiyle kurulduğunu söyleyen Sinan Kurumuş, "Sezon başında kurulan bu takım şampiyonluk yolunda hedefine emin adımlarla koşuyor. İşimiz kolay değil farkındayız ama burada gerçekten çok güzel bir ile ortamı var. Bu da sahaya en iyi şekilde yansıyor. Burada daha önce şampiyonluğu yaşamış, bir oyuncu grubu var. Güçlü ve iyi bir takımız. Herkesi yenebilecek bir takımız. Bu haftada Kırklarelispor deplasmanına gidiyoruz. İşimiz kolay değil. Bu zor maçı kolaya dönüştürecek olan yine bizleriz. Kırklareli deplasmanından da galibiyetle dönüp yolumuza sağlam bir şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu
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