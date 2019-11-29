Sürdürülebilir zeytin için el ele

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat "Üreticinin motivasyonu artarsa, ürün verimi de artar" dedi. Türkiye'nin zeytin rekoltesinin yüzde 20 yüksek olduğu bir sezon geçirdiğini belirten Alhat, zeytin ve zeytinyağı fiyatının hem üretici hem de tüketiciyi memnun edecek noktada olması gerektiğine dikkat çekti. Alhat "Bunun için de önce verim artmalı. 190 milyon zeytin ağacı varlığı olan ülkemizde, yalnızca 200 bin ton zeytinyağı elde ediyor olmamız son derece düşündürücüdür. Bu rakam 500 bin ton olmalı ki maliyet düşsün, raflardaki ürün fiyatları mutlu edebilsin" diye konuştu. Kimsenin ürünün gerçek fiyatını bilmediğini söyleyen Alhat "Üreticiye gittiğinizdeki beş liralık ürün halde 10, markette 20 lira. Raflarda karlılık fiyatları o kadar yüksek ki üreticinin bile kafası karışıyor. Üretim olması için önce üretici mutlu olmalı. Bu fiyat farkına bir düzenleme getirilmeli. Zeytinde 'sürdürülebilirlik' için raflardaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e inmesi gerekiyor" dedi.