Tehlikeli oyuncaklar tek tek toplandı

BUGÜN NELER OLDU

sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından toplatma kararı alınan slime hamuruna karşı baskınlar sürüyor. Buca ilçesinde zabıta ekipleri de, kimyasal bir madde olan boraks ve tutkalla yapılan 'slime' adlı oyun hamurunun üretildiği merdiven altı firmaya baskın yapmıştı. Ekipler, işin peşini bırakmadı. Semt pazarında hamurun satıldığı ihbarını alan ekipler, hemen harekete geçti. Buca'nın en büyük semt pazarlarından birisi olan Şirinyer Pazarı'nda 3 liraya paket paket slime satılmaya başlandığını tespit eden ekipler, tezgahta satılan yaklaşık 100 adet ürüne el koydu. Öte yandan, uzun süre piyasada görülmeyen slimeların yeniden piyasaya çıkması üzerine kontroller arttırıldı.