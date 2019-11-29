Üzümde yeni pazar Çin

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Manisa'da yetişen kuru üzümlerin dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin tarafından tercih edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Okur, Manisa'da kasım ayının başında Çin'de düzenlenen fuara katılan ve uzun yıllardır kuru üzüm ihracatı yapan Özgür Tarım, Çin'in en büyük gıda ithalat firmalarından Cofco Sundry firmasıyla anlaşma yapmasının üzümün değeri açısından önemli olduğunu vurguladı. Anlaşmaya göre 2 yıl içinde 3 milyon dolarlık kuru üzüm satışının gerçekleşeceğini ifade eden Okur, "İlk etapta 30 bin ton kuru üzüm gönderileceği söyleniyor. Bu gerçekleşirse kuru üzümde hem Manisa için hem de Türkiye için süper olur" dedi.