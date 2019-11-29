Yuttuğu iğneyle yıllarca yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

vatandaşı S.Ş. (38) adlıkadın, yakın zamandatanıştığı eşiyle dünyaevinegirip, Denizli'yeyerleşti. Yıllar geçmesinerağmen çocuk sahibiolamayan S.Ş., eşiylebirlikte tedavi içinDenizli Özel SağlıkHastanesi'ne başvurdu.Başhekim olan Kadın Hastalıklarıve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Rıdvan Erdemir ile görüşenS.Ş.'nin, çekilen röntgen filminde,rahim kanallarının tıkalı olduğutespit edildi. Ayrıca filmde, mesanebölgesinde yabancı cisim görüldü.Ameliyata alınan S.Ş.'nin çocuk sahibiolabilmesi için tedavisi yapılırken, mesanetorbası dışına yapışmış görülen yabancıcismin de dikiş iğnesiolduğu belirlendi.Dikiş iğnesi, ameliyatlaçıkarıldı.22 yaşındayken evde terzilik yaptığı sırada ağzındaki iğneyi yuttuğunu belirten S.Ş., "Hemen hastaneye gittik. Bana hastanede doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler. Bir süre sonra hastaneye gittim. Doktorlar iğnenin vücudumda çıktığını söyledi. Ben de hayatıma devam ettim. Evlenip, Denizli'ye yerleştim. Çocuk sahibi olmak için hastaneye geldik ancak iğne vücuduma yapışmış, çıkmamış, ameliyatla kurtuldum" dedi.