Yuttuğu iğneyle yıllarca yaşadı

AZERBAYCAN
vatandaşı S.Ş. (38) adlı
kadın, yakın zamanda
tanıştığı eşiyle dünyaevine
girip, Denizli'ye
yerleşti. Yıllar geçmesine
rağmen çocuk sahibi
olamayan S.Ş., eşiyle
birlikte tedavi için
Denizli Özel Sağlık
Hastanesi'ne başvurdu.
Başhekim olan Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı Opr.
Dr. Rıdvan Erdemir ile görüşen
S.Ş.'nin, çekilen röntgen filminde,
rahim kanallarının tıkalı olduğu
tespit edildi. Ayrıca filmde, mesane
bölgesinde yabancı cisim görüldü.
Ameliyata alınan S.Ş.'nin çocuk sahibi
olabilmesi için tedavisi yapılırken, mesane
torbası dışına yapışmış görülen yabancı
cismin de dikiş iğnesi
olduğu belirlendi.
Dikiş iğnesi, ameliyatla
çıkarıldı.
VÜCUDA YAPIŞMIŞ
22 yaşındayken evde terzilik yaptığı sırada ağzındaki iğneyi yuttuğunu belirten S.Ş., "Hemen hastaneye gittik. Bana hastanede doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler. Bir süre sonra hastaneye gittim. Doktorlar iğnenin vücudumda çıktığını söyledi. Ben de hayatıma devam ettim. Evlenip, Denizli'ye yerleştim. Çocuk sahibi olmak için hastaneye geldik ancak iğne vücuduma yapışmış, çıkmamış, ameliyatla kurtuldum" dedi.