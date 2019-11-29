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Yuttuğu iğneyle yıllarca yaşadı

’de röntgen çektiren Azerbaycanlı S.Ş.’nin vücudunda iğne tespit edildi. S.Ş., 16 yıl sonra ameliyatla iğneden kurtuldu

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Yuttuğu iğneyle yıllarca yaşadı
AZERBAYCAN vatandaşı S.Ş. (38) adlı kadın, yakın zamanda tanıştığı eşiyle dünyaevine girip, Denizli'ye yerleşti. Yıllar geçmesine rağmen çocuk sahibi olamayan S.Ş., eşiyle birlikte tedavi için Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne başvurdu. Başhekim olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Rıdvan Erdemir ile görüşen S.Ş.'nin, çekilen röntgen filminde, rahim kanallarının tıkalı olduğu tespit edildi. Ayrıca filmde, mesane bölgesinde yabancı cisim görüldü. Ameliyata alınan S.Ş.'nin çocuk sahibi olabilmesi için tedavisi yapılırken, mesane torbası dışına yapışmış görülen yabancı cismin de dikiş iğnesi olduğu belirlendi. Dikiş iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

VÜCUDA YAPIŞMIŞ
22 yaşındayken evde terzilik yaptığı sırada ağzındaki iğneyi yuttuğunu belirten S.Ş., "Hemen hastaneye gittik. Bana hastanede doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler. Bir süre sonra hastaneye gittim. Doktorlar iğnenin vücudumda çıktığını söyledi. Ben de hayatıma devam ettim. Evlenip, Denizli'ye yerleştim. Çocuk sahibi olmak için hastaneye geldik ancak iğne vücuduma yapışmış, çıkmamış, ameliyatla kurtuldum" dedi.
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