Aile boyu ihraç talebi

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Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan eski Selçuk Belediye Başkanı Vefa Ülgür, CHP İl Başkanlığı tarafından ihraç talebiyle disipline verildiğini ve ifadeye çağrıldığını belirtti. Ülgür açıklamasında, "26 Kasım tarihi itibarı ile il başkanlığından bir ileti aldım. Başta ben, İzmir İl Gençlik Kurulu Yönetim Kurulu üyesi görünen oğlum ve kardeşim, tedbirli ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişiz ve ifadeye çağrılıyoruz" dedi. Şirince'de yaşanan o gün oğlunun, kardeşinin ve yakınlarının darp edildiğini ifade eden Ülgür, "Siz sayın bayan, hiç çocuğunuzun darp edilişine şahitlik ettiniz mi? Hiç kimse dövülenlerin insan olduğunu, onların da anne ve baba olduğunu görmedi. Sayın bayan başkan üzerimde bir sökük görmüş, ilmeği yakalamış sökmeye çalışıyordu" diye konuştu. Üst aklın devreye girdiğini belirten Ülgür, CHP İl Başkanı Deniz Yücel'e de yüklendi. Ülgür, şöyle konuştu: "Sabahın erken saatlerinde il başkanı hiç beni aramadan kamuoyuna 'gereği yapılacak' diye beyanat verdi. Şimdi de başta ben, İzmir İl Gençlik Kurulu Yönetim Kurulu üyesi görünen oğlum ve kardeşim, tedbirli ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişiz ve ifadeye çağrılıyoruz. Benim ifadem; iki defa hapishane, FETÖ operasyonları, tehditler, şimdi de parti oligarşisi ve sen Sayın Yücel. Babanın kendi dönemine saygısı varsa senin adını değiştirsin. Kamuoyu önünde ifademdir."