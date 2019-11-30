Akhisarspor’da zirve hesapları

TFF
1. Lig'de Altay galibiyetiyle ligde ikinci sıraya yükselen Akhisarspor'da liderlik hesapları yapılıyor. Lider Hatayspor'un deplasmanda Balıkesirspor'a puan kaybını bekleyecek olan Akigo, yarın saat 14.00'daki mücadelede Ümraniyespor'u İstanbul'da yenip zirveyi ele geçirmeyi planlıyor.
Yeşil-siyahlı ekip, Ümraniye'ye bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattırmaya da çalışacak. İstanbul temsilcisi bu sezon şimdiye kadar çıktığı 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ege temsilcisinde Cikalleshi ve Musa Nizam'ın sakatlıkları sürüyor.
TECRÜBE FARKI VAR
Akhisarspor'da Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlı kadronun en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki Burhan, alınan 6 galibiyetin 3'üne direkt katkı yaptı. Attığı 6 golle takımın en skorer futbolcusu olmayı da başaran Burhan, 1-0'lık Adanaspor galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti.
Adana randevusunun ardından puansız dönülen Bursaspor maçında ağları sarsan Burhan, 2 golle 3-1'lik Hatayspor galibiyetinin mimarı oldu. Burhan Eşer, son olarak Altay maçında takımı gerideyken sahneye çıkıp attığı 2 golle 2-1'lik galibiyeti getirdi.