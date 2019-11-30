Akhisarspor’da zirve hesapları

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1. Lig'de Altay galibiyetiyle ligde ikinci sıraya yükselen Akhisarspor'da liderlik hesapları yapılıyor. Lider Hatayspor'un deplasmanda Balıkesirspor'a puan kaybını bekleyecek olan Akigo,Yeşil-siyahlı ekip, Ümraniye'ye bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattırmaya da çalışacak. İstanbul temsilcisi bu sezon şimdiye kadar çıktığı 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Akhisarspor'da Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlı kadronun enAdana randevusunun ardından puansız dönülen Bursaspor maçında ağları sarsan Burhan, 2 golle 3-1'lik Hatayspor galibiyetinin mimarı oldu. Burhan Eşer, son olarak Altay maçında takımı gerideyken sahneye çıkıp attığı 2 golle 2-1'lik galibiyeti getirdi.