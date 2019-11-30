Aliağa Kuş Cenneti her mevsim rengarenk

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12 ayı ayrı bir güzelliğe sahip olan Aliağa Kuş Cenneti, kartpostallık görüntüsü ile ziyaretçilerine doğal yaşamın tüm güzelliklerini yansıtıyor. 27 hektarlık alanı ile Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından olan Aliağa Kuş Cenneti, Türkiye'deki 425 kuş türünden 103'ünü misafir ediyor. Aliağa Kuş Cennetini kendilerine adeta ev edinen yüzlerce kuş türü, sanayi kenti Aliağa'nın başka bir yüzü olarak da görenleri mutlu ediyor. Özellikle flamingoların boy gösterdiği Aliağa Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor. Uzun ince bacakları ve rosa rengi tüyleri ile dikkat çeken flamingoların sunduğu manzara görenlere keyif dolu dakikalar yaşatıyor. Aliağa'nın doğal güzelliklerine güzellik katan flamingolar, ilçe sakinlerinin olduğu kadar ilçe dışından gelen turistlerin de beğenisini topluyor.