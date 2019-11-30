Bacağını alan tomruk Türkiye şampiyonu yaptı

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Acıpayam ilçesindeki bir ormanda mevsimlik işçi olarak çalışan yağlı güreş sporcusu Hakan Dağ'ın (33) hayatı, 5 yıl önce geçirdiği iş kazasıyla tamamen değişti. Üzerine kamyondan tomruk düşen Dağ, sol bacağından ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın parçalanan bacağı, diz üzerinden kesildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, protez bacakla hayatını devam ettirmeye başladı. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra çok sevdiği bu sporu bırakmak zorunda kaldı. Ormanda protez bacağıyla çalışmaya devam eden Dağ, güreş yapamayınca, hayata halter sporuyla tutundu. Bir yandan ormanda çalışırken, bir yandan kütükleri kaldırıp antrenman yapan Hakan Dağ, bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan Dağ, ilk olarak 4. oldu. Ardından bir sonraki yıl 3. olan Dağ, son alarak Kocaeli'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan Dağ, 137 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Dağ, yetkililerden düzenli bir iş talebinde bulundu.