Büyükşehir’den zam yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi verdiği hizmetlere 2020 yılından geçerli olmak üzere zam yaptı. Önceki akşam İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda 2020 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi 7 milyar 950 milyon lira olarak belirlendi. Bütçe ile birlikte kent genelindeki açık ve kapalı otoparklardan Buca Sosyal Yaşam Kampüsündeki huzurevine, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) önümüzdeki yıl verilecek konserlerden Doğal Yaşam Parkı'na giriş ücretlerine kadar birçok kaleme zam geldi. Bazı hizmetlerdeki zam oranının yüzde 275 gibi astronomik artışlar göstermiş olması bu kadar da olmaz dedirtti. Yeni tarifeye göre açık otoparklara yüzde 20 zam geldi. Buna göre 10 lira olan 0-12 saat parklanma ücreti 12 liraya, 20 lira olan 12-24 saat parklanma ücreti ise 24 liraya çıkarıldı. Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde 1 kişilik lüks oda ücreti bin 200 liradan bin 540 liraya çıkarken Doğal Yaşam Parkı'na giriş ise yüzde 25 zamlanarak 8 liradan 10 liraya yükseltildi. Öğrenci giriş ücreti ise 3.50'den 5 liraya çıkarıldı. Kapalı otoparklardaki aylık abonelik ücreti ise bazı otoparklar hariç 345 liradan 420 liraya yükseltildi.Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki oda ücretleri de 2020 bütçesi ile birlikte yeniden düzenlendi. Buna göre 1 kişilik lüks oda ücreti bin 200 liradan bin 540 liraya, çift kişilik odalarda ise her bir kişi için ücret 700 liradan 770 liraya yükseltildi. 3 kişilik odalarda ise kişi başı ücreti 650 liradan 715 liraya çıkarıldı. Özel bakım bölümü (Geriatri) de ise aylık ücret bin 400 liradan bin 540 liraya çıktı. Zamlı tarifeden sanatseverler de nasibini aldı. Daha önce Ahmed Adnan Saygun (AASSM) Konser Salonundaki özel konserlerde uygulanan bilet ücretlerinde de yüzde 275 e varan zamlar yapıldı. Daha önce 20 lira olan 4.kategori konser bileti yeni tarifede 75 liraya, 3. kategori konser bileti 50 liradan 100 liraya, 2. Kategori konser bileti ise 75 liradan 150 liraya çıkarıldı. 1. Kategori konserlerin bilet ücreti ise 100 liradan 250 liraya yükseltildi.Yeni tarifeleri AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Zamlı tarife 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.