Emekli polis şarkıcı oldu

BUGÜN NELER OLDU

, 25 yıl polis memurluğu yapan Abdullah Çelebi (47), şarkı söyleyip, besteler yapmaya başladı. Çelebi, hayalini kurduğu mesleği seçmek yerine polis memuru oldu. Denizli, Van, İstanbul ve Ardahan'da toplam 25 yıl görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan Çelebi, bu süreçte şarkı söylemeye ve beste yapmaya devam etti. Polis memuruyken, müziğe olan ilgisi dolayısıyla her fırsatı değerlendiren Çelebi, İstanbul'da bir dönem polis radyosunda çalıştı. Bunun üzerine Denizli'de de Çelebi sayesinde polis radyosu kuruldu ve yayına başlandı. Polis törenlerinde sunuculuk yapan Çelebi, polis korolarında görev alıp, 10 Nisan Polis Haftası kutlamalarında şarkı söyledi. Emekli olur olmaz Bay Çelebi' ismiyle müzik piyasasına giren Abdullah Çelebi, ekim ayında 4 şarkıdan oluşan albümünü çıkardı. Çelebi'nin 'Yoktun' isimli şarkısına çektiği klibi internette ayda 131 binden fazla kez izlendi.