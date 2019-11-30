Gıda kayıplarını azaltacak proje

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İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi ve Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen 'Bornova'dan Başlıyor İzmir'de Gıda Kayıplarını Azaltıyoruz' Projesi kapanış toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleşti. Toplantıda gıda kayıplarını azaltma konusunda 2019 yılı içinde yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Umarım bu projenin özellikle bizim yaş sebze ve meyve sektörüne büyük faydası olacağını göreceğiz. Çevremizdeki örneklere baktığımızda gıda israfının ve kaybının azaltılabildiğini görmek mümkün. Örneğin aramızdan bir işletmeci arkadaşımız yaptığı küçük düzenlemelerle bu kayıp oranını kısa sürede yüzde 13'ten 5'e çekti. Yani istendiğinde bu yapılabiliyor. Umarım bu proje, bu kanayan yaraya da çare olarak, yaşadığımız kayıpların ortadan kalkmasına ön ayak olacaktır" dedi.