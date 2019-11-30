Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İKÇÜ atölyesinde 1 milyonluk tasarruf

İKÇÜ atölyesinde 1 milyonluk tasarruf

Giriş Tarihi: 30.11.2019
İKÇÜ atölyesinde 1 milyonluk tasarruf
EGE Bölgesi'nin en büyük hastanelerinin arasında gösterilen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 yıl önce 38 ameliyathane açıldı. Böylece günlük ameliyat sayısı ortalama 110'a yükseldi. Hastane yönetimi ameliyatlarda kullanılan, zaman içinde yıpranmaya bağlı zarar gören el cerrahi aletlerinin bakım giderlerinin artması nedeniyle bakım ve onarım birimi kurmaya karar verdi. Görev yapacak teknisyenleri eğitime gönderen hastane yönetimi, ameliyathanelerin bulunduğu binada 2.5 ay önce birime ait atölyeyi hizmete soktu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, kurdukları birimin İzmir genelinde bir ilk olduğunu, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti. Yüksek iş hacmi ve sirkülasyonu olan hastanede çok fazla sayı ve çeşitlilikteki el aletlerinin her an ameliyata hazır tutulmasının önemli bir maliyet gerektirdiğini kaydeden Gürbüz, "Bu birim 2.5 ay zarfında kurumunuza yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlamıştır. İleriki dönemlerde diğer kamu hastanelerine de hizmet vererek hastanemizin bu alanda bir eğitim merkezi olmasını planlamaktayız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İKÇÜ atölyesinde 1 milyonluk tasarruf
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN