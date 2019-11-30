İKÇÜ atölyesinde 1 milyonluk tasarruf

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesi'nin en büyük hastanelerinin arasında gösterilen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 yıl önce 38 ameliyathane açıldı. Böylece günlük ameliyat sayısı ortalama 110'a yükseldi. Hastane yönetimi ameliyatlarda kullanılan, zaman içinde yıpranmaya bağlı zarar gören el cerrahi aletlerinin bakım giderlerinin artması nedeniyle bakım ve onarım birimi kurmaya karar verdi. Görev yapacak teknisyenleri eğitime gönderen hastane yönetimi, ameliyathanelerin bulunduğu binada 2.5 ay önce birime ait atölyeyi hizmete soktu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, kurdukları birimin İzmir genelinde bir ilk olduğunu, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti. Yüksek iş hacmi ve sirkülasyonu olan hastanede çok fazla sayı ve çeşitlilikteki el aletlerinin her an ameliyata hazır tutulmasının önemli bir maliyet gerektirdiğini kaydeden Gürbüz, "Bu birim 2.5 ay zarfında kurumunuza yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlamıştır. İleriki dönemlerde diğer kamu hastanelerine de hizmet vererek hastanemizin bu alanda bir eğitim merkezi olmasını planlamaktayız" dedi.