İzmir’den Şırnak’a bağlama köprüsü

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İzmir'de yaptığı hayırseverliklerle tanınan Hikmet Durmuş'a (Mikrop) sosyal medyadan ulaşan okulun müzik bölümü 9. sınıf öğrencileri, eğitimlerinde kullanmak üzere 20 bağlama istedi. Öğrencilerin isteğini kırmayan Durmuş, 2 hafta önce sosyal medya üzerinden "Bir bağlama bin bağlanma" sloganıyla kampanya başlattı. Kısa sürede büyük destek gören kampanyaya birçok hayırsever Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrencilerin yüzünü güldürmek için destek oldu.Toplanan yardımlarla İzmir'de özel bir atölyede 20 bağlama yaptırıp karayoluyla Şırnak'a giden Durmuş'u kentte öğrenciler karşıladı. Okulda düzenlenen törende bağlamaları dağıtan Durmuş, öğrencilerin yaşadığı mutluluğa da ortak oldu. Yeni bağlamalarına kavuşan öğrenciler, hayırseverlere Türkçe, Kürtçe ve İngilizce seslendirdikleri şarkılarla teşekkür etti. Sanatçı Hikmet Durmuş, öğrencilerin sosyal medyadan kendisine ulaşıp eğitimlerinde kullanmak için bağlama istemesinin kendisini çok etkilediğini söyledi. Onların yüzünü güldürmek ve eğitimlerini daha iyi tamamlamalarını sağlamak amacıyla kampanya başlattığını belirten Durmuş, "Öğrencilerin bağlama isteğini aktardığım tüm hayırseverler bana destek olacaklarını söyledi. Ben bu örnek çalışmayı tek başıma yapamazdım. Bana, 'Bizim de bir selamımızı öğrencilerimize götürür müsünüz?' dediler o selamı ve hediyelerini ulaştırdım" dedi. Öğrencilerin bağlamalarına kavuşunca yaşadıkları mutluluktan çok etkilendiğini dile getiren Durmuş, "Öğrencilerimiz tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Bu ülkenin her karışı bizim. Kardeşlik, dostluk adına hepimiz beraber Türkiye'yiz. Müzik yapmak insanlara zarar vermez, kardeşliği pekiştirir. Bu tür projelerin çoğalmasını istiyoruz" diye konuştu.