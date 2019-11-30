Karaburun’da balık çiftliği tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

Karaburun'un Parlak Mahallesi, Badembükü mevkisi Çullu Yalısı'ndan başlayarak, Mağaza ve Akkum Yalıları'nı da içine alan bölgeye, denizde şamandıralama çalışması yapıldı. Bölgeye 2 adet su ürünleri kafesi yerleştirildi. Yaşanan bu durumun bölgedeki doğal yaşamı olumsuz etkileyeceğinden endişe eden Karaburun Kent Konseyi ve Parlak Muhtarlığı, konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Alo 181' hattına ihbarda bulunup, ilgili birimlere dilekçeyle durumu bildirdi. Ancak, buna rağmen hiçbir işlem yapılmadığı gibi, hiçbir yanıt alınamadı. Çevrecilerin ve Karaburun Kent Konseyi üyelerinin tepkisine neden oldu. Bugün saat 13.00'te söz konusu bölgede geniş katılımlı olarak basın açıklaması yapılacağı bildirildi.