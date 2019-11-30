Kemeraltı’nda ‘Bereketli Cuma’ kampanyası

BUGÜN NELER OLDU

Helenistik dönemden bu yana kentin alışveriş merkezi olan tarihi Kemeraltı Çarşısı, bir yandan AVM'lerle mücadele ediyor, diğer yandan da internetten alışverişe karşı ayakta kalmaya çalışıyor. İnsanların 'tık'layarak değil, görerek, dokunarak, giyerek, koklayarak geleneksel yöntemlerle alışveriş yaptıkları tarihi çarşıda, dijital alışveriş nedeniyle müşteri sayıları düştü. Dükkan kiraları, personel giderleri ve stopaj masrafları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile getiren esnaf, son dönemde gittikçe artan internet alışverişlerinin de müşterilerini azalttığını söyleyerek farklı çareler arıyor. Çarşı esnafı, 'Black Friday'a karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası başlatarak bunu mağaza vitrinlerine astıkları renkli pankartlarla duyurdu. Öte yandan internet alışverişi için adım attıklarını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "E-ticaretin esnaf teşkilatı tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bir proje geliştirdik. Üyelere e-ticaret alt yapılı web sitesi hizmeti sunduk" dedi.