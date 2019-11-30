Kültürpark’taki tahliyeler sürüyor

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simgelerinden olan, bir dönem ünlü sanatçıların gazinolarda sahne aldığı Kültürpark fuar alanında, 9 yapının "fuzuli işgalci" durumundaki kiracılarının tahliyesinde son aşamaya gelindi. Büyükşehir, Kültürpark'ın iyileştirmeleri çalışmaları kapsamında aralarında, lunapark, golf, su bisikleti işletmesi, Ada, Göl ve Kübana Gazinoları ile Açık Hava Tiyatrosu içindeki satış büfesi için 2016 yılında tahliye süreci başlatmıştı. Kiracılara 31 Ekim 2019 tarihinde işletme sahiplerine bir an önce süreci tamamlamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu tarihten sonra Kültürpark'ta bulunan lunapark ve çevresindeki küçük işletmeler dışında tüm yapılar tahliye edilmişti. Lunapark içinse, içerisinde bulunan oyuncakların tahliye edilmesi için ek süre tanındı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, tahliyelerin ardından yapıların yasa dışı eklentilerini İzmir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldırarak binaları aslına uygun hale getirecek. İyileştirme çalışmaları doğrultusundan simge yapılar yıkılmayacak ve tekrar kiraya verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme faaliyetlerine devam edilecek.Kültürpark'ta, yapılardan birinin eski işletmecisi olan Ertan Erbay, "İzmir Fuarı, eğlence sektörü akıllara geldiğinde Türkiye'nin en önemli yerlerinden bir tanesiydi. Eskiden 20 Ağustos- 20 Eylül arasında işletmeciler 1 ay burada faaliyet gösterirlerdi. Sanat ve eğlence tarihi bakımından İzmir'in vazgeçilmez yerlerinden bir tanesiydi" dedi.