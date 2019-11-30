Menemen deplasman karnesine güveniyor

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de son 4 maçını kazanıp bu sezon ilk kez Play-Off potasına yerleşenBu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarı-lacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet eldi etti. Sarı-lacivertlilerin genç teknik patronu Cenk Laleci,dedi.İzmir ekibinde Jasmin Trtovac şoku yaşandı. İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle çarpışıp acılar içinde yerde kalan deneyimli