Menemen deplasman karnesine güveniyor

TFF
1. Lig'de son 4 maçını kazanıp bu sezon ilk kez Play-Off potasına yerleşen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.
Bu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarı-lacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet eldi etti. Sarı-lacivertlilerin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Play-Off'ta kalıcı olmak istiyoruz. İlk kez mücadele ettiğimiz 1. Lig'de kalıcı olmak ve Menemen'e yakışan bir mücadeleyi ortaya koyacağız"
dedi.
TRATOVAC ŞOKU
İzmir ekibinde Jasmin Trtovac şoku yaşandı. İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle çarpışıp acılar içinde yerde kalan deneyimli stoperin elmacık kemiği kırıldı. Ameliyat olan Sırp stoperin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.