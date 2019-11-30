Mühürlenen şantiyede ceza da yok yıkım da

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Bornova Erzene Mahallesindeki hukuksuzluk meclise taşındı. CHP Ankara İl Eski Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'nin sahibi olduğu Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin Bornova Erzene Mahallesi 1776 sokakta ruhsatsız olarak faaliyet gösteren şantiyesi, AK Parti Bornova Belediye Meclis Üyesi Adem Kasacı tarafından meclise taşındı. Bornova Belediyesi'ne yazılı soru önergesi veren Kasacı, 2 Eylül'de yapı tatil zaptı tutulan tesisle ilgili Encümen'de herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Verdiği soru önergesine tesisin yukarıdan çekilmiş fotosunu da ekleyen Kasacı, havadan çekilmiş fotoğraflarda 7 si büyük 2'si küçük toplam 9 adet yapı görülmesine rağmen belediyenin yapı kontrol şubesi ekiplerince tutulan yapı tatil zaptında 6 adet yapı hakkında mühürleme işlemi yapıldığına dikkat çekti. Önergesinde fotoğrafta gözüken fakat yapı tatil zaptında belirtilmeyen yapılarla ilgili tutulmuş ek bir yapı tatil zaptı olup olmadığını da soran Kasacı, normal koşullarda belediye ekiplerince mühürlenen yapılara personel giriş çıkışının olmaması gerektiğini fakat yapılan gözlemlerde şirket personelinin bu mühürlü yapıları kullanmaya devam ettiğinin tespit edildiğini de belirtti. Şantiye alanından malzeme çıkaran araçların sıkça görüldüğünü ifade eden Kasacı; "Normal koşullarda yapı tatil zaptı tutulan yapıya ilişkin dosya yapı kontrol müdürlüğü tarafından encümene sevk edilir. Ayrıca 3194 sayılı yasanın 5940 sayı ile değişen 42. Maddesi hükümlerince söz konusu yapı sahiplerine metrekareye göre imar para cezası kesilir. Bu arada kaçak yapıları yapan kişiye ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı imalatları ruhsata bağlaması, bağlayamıyorsa da yıkarak mahsuru gidermesi için 1 ay süre verilir. Eğer kişi ya da firma bunu öngörülen sürede yapmıyorsa belediye encümeni söz konusu ruhsatsız yapılarla ilgili 3194 sayılı imar kanununun 32. Maddesi hükümlerince yıkım kararı verir. Ayrıca bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 184. Maddesi uyarınca 'Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapma ve yaptırmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılır" dedi.Bornova Belediyesi'nin söz konusu şantiyedeki ruhsatsız yapılarla ilgili 2 Eylül'de yapı tatil zaptı tuttuğunu hatırlatan Kasacı, "Bu tür durumlarda izlenmesi gereken yasal süreç ortada iken bu işyeri ile ilgili encümende halen daha işlem yapılmadığı yönünde duyumlar alıyoruz. Verdiğimiz soru önergesine verilecek cevaplarla Bornova Belediyesi'nden bu konulara bir an önce açıklık getirmesini talep ediyoruz" diye konuştu. CHP'li Başkan Mustafa İduğ, başkanlığındaki meclisin soru önergesine ne cevap vereceği merak konusu oldu.Belediyesi'nin ruhsatsız olmasına rağmen 6 aydır görmezden geldiği CHP Ankara eski il başkan yardımcısı Özgür Aktepe'nin sahibi olduğu Erzene Mahallesindeki Agra Kent Hizmetleri A.Ş'ye ait merkez şantiye, Sabah Egelinin 21 Ağustos'ta 'İhbar ediyoruz' başlığı ile manşetine taşıdığı haberin ardından 2 Eylül'de İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi ile Bornova Belediyesine bağlı ekiplerce mühürlenmişti. CHP Ankara eski il başkan yardımcısı Özgür Aktepe'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Agra Kent Hizmetleri A.Ş, geçtiğimiz günlerde de alt yüklenici olarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketinden alt taşeron olarak 4 yılda aldığı 700 milyon liraya yakın işle gündeme gelmişti.