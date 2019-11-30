“Sıkıyorsa vur” dediği için vurmuş

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Torbalı'da eşinin yeğeni Muammer Zeyrek'i öldürdüğü suçlamasıyla hakkında, "Kasten öldürme" suçundan dava açılan Mehmet Sedat Çoban (64), hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Çoban, olayın kül dökme mevzusu ile başladığını belirterek, Zeyrek'in, "Adam mı vuracaksın, sıkıyorsa gel vur' dediğini söyledi. Evden av tüfeğini alıp, kahvenin önündeki bahçeye geri geldiğini belirten sanık Çoban, "Hadi şimdi söyle bakalım' dedim. Ben tüfeği ona doğrulttuğumda gülüyordu, bana yine 'Sıkıyorsa vur' dedi. Korkutmak amacıyla boşluğa sıkayım dedim, elim tetiğe değdi ve Muammer'i vurdum. Bunu isteyerek yapmadım. Pişmanım. Ailesinden özür diliyorum" dedi.