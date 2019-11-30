Yenersin Göz Göz

BUGÜN NELER OLDU

öztepe, Süper Lig'de bugün sahasında şampiyon adayı Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Doğanlar Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmaSarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye son 2 sezondur Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda geçit vermedi. Lige 14 yıl sonra tekrar yükseldiği 2017-2018 sezonun ilk haftasında sarı-lacivertlileri ağırlayan Göz-Göz, seyircisiz oynanan maçta geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalarak maratona puanla başladı.İzmir ekibi, güçlü rakibini bir kez daha yenip yine gündeme oturmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı bulunan Poko'nun durumu belirsizliğini korurken Alpaslan'ın ise cezası sona erdi.Ligde son 3 maçtan 7 puan çıkaran ve düşme potasıyla bağını koparanTransfermarkt verilerine göre 21 milyon Euro piyasa değeri olan Göz-Göz, 23 milyonluk Konya ile Alanya ile 70 milyon Euro'luk Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı. Şimdi sıra 90 milyon Euro piyasa değeri ile en pahalı ikinci takım olan Fenerbahçe'ye geldi.