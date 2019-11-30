Yenersin Göz Göz

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öztepe, Süper Lig'de bugün sahasında şampiyon adayı Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Doğanlar Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye son 2 sezondur Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda geçit vermedi. Lige 14 yıl sonra tekrar yükseldiği 2017-2018 sezonun ilk haftasında sarı-lacivertlileri ağırlayan Göz-Göz, seyircisiz oynanan maçta geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalarak maratona puanla başladı. Göztepe, geçen sezonun 3'üncü haftasında ise Fenerbahçe'yi Halil'in güzel golüyle 1-0 yenmeyi başardı.
İzmir ekibi, güçlü rakibini bir kez daha yenip yine gündeme oturmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı bulunan Poko'nun durumu belirsizliğini korurken Alpaslan'ın ise cezası sona erdi.
PARAYLA DEĞİL YÜREKLE
Ligde son 3 maçtan 7 puan çıkaran ve düşme potasıyla bağını koparan Göztepe, kendisinden yüksek maliyetli ekipleri yenerek yüreğini ortaya koydu.
Transfermarkt verilerine göre 21 milyon Euro piyasa değeri olan Göz-Göz, 23 milyonluk Konya ile Alanya ile 70 milyon Euro'luk Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı. Şimdi sıra 90 milyon Euro piyasa değeri ile en pahalı ikinci takım olan Fenerbahçe'ye geldi. F.Bahçe galibiyetiyle puanını 19'a yükseltecek olan Göz-Göz ikinci yarıdaki takviyeler ve yeni stadı le ligde yeni bir hedef belir- leyecek.