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Yukatel Denizlispor Antep’te ter atacak

Denizlispor, Gaziantep FK’yı deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Özdilek, “Değişim sürecindeyiz. Bu maçı çok önemsiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 30.11.2019
Yukatel Denizlispor Antep’te ter atacak
SÜPER Lig'de 14 puan ile 11. sırada bulunan Denizlispor, yarın deplasmanda Gaziantek FK'ya konuk olacak. Bu mücadeleye iyi hazırlandıklarını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Geçiş süresindesiniz bir anlayışı değiştirmeye çalışıyorsunuz. İyi oyunu skorla birleştirmek, bu geçiş süreçlerinde çok önemlidir. İstikrarlı bir grafik çizgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için en önemli müsabaka bu hafta oynayacağımız Gaziantep karşılaşması olacak" diye konuştu.

BASKI YOK RODALLEGA
Sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak forma giydiği 9 maçta 2 kez ağları sarsabilen Rodallega, gol baskısı yaşadığını söyledi. 34 yaşındaki Kolombiyalı, "Geçen yıl bu dönemlerde 8-9 gol atmıştım. O dönemde de gol baskısı yaşıyordum. Takımlar beni gol atmam için transfer ediyor. Şu ana kadar henüz 2 gol atabilmemin baskısını yaşıyorum. Bir gol atarsam devamı gelecek" dedi. Öte yandan Rizespor galibiyeti ile 25'er bin lira prim müjdesi alan futbolcular, galibiyet sözü verdi.
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Yukatel Denizlispor Antep’te ter atacak
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