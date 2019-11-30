Yukatel Denizlispor Antep’te ter atacak

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de 14 puan ile 11. sırada bulunan Denizlispor, yarın deplasmanda Gaziantek FK'ya konuk olacak. Bu mücadeleye iyi hazırlandıklarını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Özdilek,bu geçiş süreçlerinde çok önemlidir. İstikrarlı bir grafik çizgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz.diye konuştu.Sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak forma giydiği 9 maçta 2 kez ağları sarsabilen Rodallega, gol baskısı yaşadığını söyledi. 34 yaşındaki Kolombiyalı, "Geçen yıl bu dönemlerde 8-9 gol atmıştım. O dönemde de gol baskısı yaşıyordum. Takımlar beni gol atmam için transfer ediyor.dedi. Öte yandan Rizespor galibiyeti ile 25'er bin lira prim müjdesi alan futbolcular, galibiyet sözü verdi.