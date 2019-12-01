Altay’da hedef 3 puan

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Altay, bugün 19.00'da Menemen Şehir Stadyumu'nda Eskişehirspor'u ağırlayacak.Süper Lig'e yükselme hedefiyle sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 7 maçlık kaybetmeme serisinin ardından son 4 haftada mağlup oldu. Play-off potasındaki yerini de kaybeden Altay, ilk 12 hafta sonunda 15 puanla 11. sırada yer alıyor.ESKİŞEHİRSPOR SEZONA -9 PUANLA BAŞLAMIŞTILIGE maddi sebeplerden dolayı -9 ceza puanıyla başlayan Eskişehirspor ise aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberliğe rağmen 1 puanla son sırada bulunuyor. Geçen hafta sahasında Erzurumspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, İzmir deplasmanda puan arayacak. Maç öncesi Altay'da Tatos sakatlığını atlatırken, Kappel ve Tavares'in maçta forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.