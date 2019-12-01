Beceremiyorsan bırak, biz yaparız

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU İdaresi'nin suya yaptığı yüzde 15 oranındaki su zammını eleştirdi. Sürekli, Gördes Barajı'ndan İzmir'e gelecek içme suyunun Büyükşehir tasarrufunda geciktiğini söyledi. Başkan Sürekli yaptığı açıklamada isale hattının Devlet Su İşleri tarafından imalat çalışmalarının tamamlandığını ve İZSU'nun devralarak işlerlik kazandırmasının beklendiğini hatırlatarak şunları söyledi: "İzmir'in CHP'li yerel yönetimleri en temel ihtiyaç olan su meselesinde hep debelendi. Her kararları ya da beceriksizliklerinin faturası da İzmirli vatandaşlarımızdan çıkarıldı. Seçimlerin ardından sözde yüzde 10 su indirimi müjdesi ile halkı kandırdılar. Faturalar, vatandaşın elinde patladı. Şimdi de 2020'nin ilk ayı itibari ile yüzde 15 zam kararı aldılar. Gördes Barajı'ndan İzmir'in kapısına kadar getirdiğimiz içme suyunu bekletenler de kendileri. Tembellik mi iş bilmemezlik mi anlamadık! Su gibi hayati bir meselede bu denli ilgisiz olmaları, ihmallerle dolu bir deneyim sergilemeleri kabul edilemez. Olan İzmirli'ye oluyor. Gerçekten yazık."2011 yılında Gördes Barajını devreye sokarak önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Sürekli, İzmir'in su ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan bu projenin tüm yenilenme ve imalat çalışmalarının haziran ayında tamamlandığını ancak Büyükşehir Belediyesi İZSU idaresi tarafından bir türlü davranılmamasına tepki gösterdi. 59 milyon metreküp içme suyunun şehre verilmesi için İZSU'nun kılını kıpırdatmazken kötü alt yapı nedeniyle yaşanan su kaçaklarının faturasının da vatandaştan çıkarıldığını vurgulayan Sürekli, "İş, şov yapmaya geldiğinde oldukça başarılılar ama sonuç hep içler acısı. Yaptıkları su zammı da, bu temiz içme suyunu barajda bekletmeleri de İzmir'e reva değil. Büyük emek ve yatırımlarla sağladığımız bu içme suyunu İzmir halkına ulaştırmak onların sorumluluğunda. Görülüyor ki bu sorumluluğu yerine getirmek, çalışmak yerine, açıklarını vatandaşın cebinden tamamlamayı tercih ediyorlar. Eğer beceremeyeceklerse bunu da biz yapalım" dedi.