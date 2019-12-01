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Denizlililer güçbirliği için buluştu

Giriş Tarihi: 1.12.2019
Denizlililer güçbirliği için buluştu
İZMİR Denizlililer Platformu öncülüğünde İzmir'deki Denizli Dernek Başkan ve yöneticileri basın mensupları ile tanışma kahvaltısında bir araya geldi. İzmir Denizlililer Platformu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu yaptığı açıklamada; tüm farklılıkları bir kenara bırakarak Denizlililik ortak paydası altında geleceğe dönük projeleri tartışmak ve ortak bir güçbirliği oluşturmak amacı ile bir araya geldiklerini söyledi. Emiroğlu, "Amacımız İzmir'deki Denizlililerin tanışması, kaynaşması, iletişim ve hemşehrilik bilincinin artırılması, Denizli kültürünün İzmir'de yaşatılması" dedi.
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Denizlililer güçbirliği için buluştu
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