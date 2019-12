Ekmas Mavişehir daireleri tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

30 yılı aşkın sanayi ve ticari tecrübesiyle üretimden otomotive, konuttan spora kadar pek çok alanda başarılı yatırımlar gerçekleştiren Ekmekçioğlu Ailesi'nin imza projelerinden biri olan EKMAS Mavişehir, yüksek yaşam standartlarını gerçeğe dönüştürmeye hazır. Zemin iyileştirmesinden en ince detayına kadar büyük bir titizlikle tasarlanan EKMAS Mavişehir konut projesinde, aralık sonu itibariyle yaşam başlıyor. Modern mimarisiyle Mavişehir bölgesinin çehresini değiştiren EKMAS Mavişehir, Macro Center ve Starbucks'ın yer alacağı ticari alanlarıyla yalnızca konut sakinlerinin değil, tüm İzmirlilerin yaşamına değer katan bir merkez olmaya hazırlanıyor.Her ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanan EKMAS Mavişehir'de dubleks 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 farklı daire tipi yer alırken, dairelerde kullanılan ürünlerin kalitesi de dikkat çekiyor. Ticari alanlarında yer alacak olan Macro Center ve Starbucks ile üstün hizmeti konut sakinlerinin ayağına getiren EKMAS Mavişehir, zengin sosyal alanlarıyla da ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Havuzdan saunaya, sinema salonundan fitness salonuna kadar çeşitli sosyal donatı alanlarının yer aldığı projede, konut sakinleri her türlü ihtiyaçlarını evlerinin konforundan uzaklaşmadan karşılayabiliyor.Benzersiz konumuyla pek çok alternatifi bir araya getiren EKMAS Mavişehir, bölgenin en çok tercih edilen alışveriş merkezlerine, özel okullara, İzban ve tramvaya yürüme mesafesinde bulunuyor. Anayol bağlantılarının merkezinde yer alan EKMAS Mavişehir, İzmir'in her noktasına en kısa sürede ulaşım sağlama alternatiflerini bir araya getiriyor. Bugüne kadar her zaman müşterilerine ve kente değer katan projelerin altına imzalarını attıklarını belirten EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "30 yıldır İzmir'e ve İzmirlilere her alanda dokunmayı başarmış EKMAS şirketler grubu olarak, EKMAS Mavişehir projemizle de kentimize eşsiz bir mimari yapı ve yeni bir yaşam merkezi kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki, EKMAS Mavişehir projesi Mavişehir bölgesinin yeni simgesi olacak. Her detayına büyük özen gösterdiğimiz EKMAS Mavişehir projesinin bu denli ilgi görmesi, bize yatırımlarımızı sürdürme noktasında da güç veriyor" dedi.