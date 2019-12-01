Lebip TİMOR: Ağlamak neye yarar

BUGÜN NELER OLDU

SAHASINDA yenilgisi olmayan, üstelik 12 maçlık maratonda sadece 9 gol atıp yediği 7 golle de, ligin en az atanı ve en az yiyeni Keçiörengücü karşısında Altınordu'yu zor bir maç bekliyordu.KARŞILIKLI ataklarla başlayan maçın ilk yarım saati, karşılıklı gollerle 1-1 geçiliyor, Altınordu'nun bariz bir üstünlüğü de gözden kaçmıyordu. Ancak 45. dakikada ilk golün sahibi Anıl'ın kullandığı penaltıyı kaleci Metin çıkarınca, taraflar 1-1 eşitlikle gidiyorlardı soyunma odalarına.İKINCISon bölüme girilirken,orta sahaların rahat geçilmesi ile, heriki kale önünde de saç baş yolduranakıl almaz pozisyonlarla her iki taraf tainanılmaz goller kaçırıyorlardı. Bitime1 dakika kala Altınordu'nun penaltıbeklediği bir pozisyonu, hakemin görmezdengelmesi sonrası son düdükçaldığında iyi oynadığı, penaltı kaçırdığıve öne geçtiği maçı kaybetmeninhüznü vardı konuk takımda. Deplasmandaayağına gelen bu şansı kullanamıyorsan,