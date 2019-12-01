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Lebip TİMOR: Ağlamak neye yarar

Giriş Tarihi: 1.12.2019
SAHASINDA yenilgisi olmayan, üstelik 12 maçlık maratonda sadece 9 gol atıp yediği 7 golle de, ligin en az atanı ve en az yiyeni Keçiörengücü karşısında Altınordu'yu zor bir maç bekliyordu. Zira berbat bir deplasman karnesi vardı İzmir temsilcisinin de. Deplasmanlarda hiç maç kazanamamış ve sadece 1 gol atmışlardı. KARŞILIKLI ataklarla başlayan maçın ilk yarım saati, karşılıklı gollerle 1-1 geçiliyor, Altınordu'nun bariz bir üstünlüğü de gözden kaçmıyordu. Ancak 45. dakikada ilk golün sahibi Anıl'ın kullandığı penaltıyı kaleci Metin çıkarınca, taraflar 1-1 eşitlikle gidiyorlardı soyunma odalarına.

BU FIRSAT KAÇMAZDI
İKINCI yarı başında Okan ile bulduğu pozisyonlardan boş dönen Altınordu, 51. dakikada bir penaltı golü ile geriye düşmenin şokunu yaşıyordu. Son bölüme girilirken, orta sahaların rahat geçilmesi ile, her iki kale önünde de saç baş yolduran akıl almaz pozisyonlarla her iki taraf ta inanılmaz goller kaçırıyorlardı. Bitime 1 dakika kala Altınordu'nun penaltı beklediği bir pozisyonu, hakemin görmezden gelmesi sonrası son düdük çaldığında iyi oynadığı, penaltı kaçırdığı ve öne geçtiği maçı kaybetmenin hüznü vardı konuk takımda. Deplasmanda ayağına gelen bu şansı kullanamıyorsan, 'ağlamak neye yarar.

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Lebip TİMOR: Ağlamak neye yarar
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