Lider Pınar Karşıyaka’nın konuğu Fenerbahçe Beko

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele 17.30'da başlayacak. Maç biletleri 2 gün önce tükendi. Ligde bu sezon yuvaya dönen antrenör9 maçta 8 galibiyet elde etti. DÜNYACA ünlü Sırp antrenör Obradovic yönetiminde yıllardır THY Euroleague'de Final Four'un abonesi olan Fenerbahçe Beko, Avrupa'da bu sezona istediği gibi başlayamasa da ligde Pınar Karşıyaka gibi 9 haftada 8 galibiyet aldı. Fenerbahçe'yi liderlik koltuğunu korumak için ağırlayacak yeşil-kırmızılı ekip, Ufuk Sarıca görevden ayrıldıktan sonra son 3 yılda rakibini hiç yenemedi. F.BAHÇE'NIN bileğini 20 Mart 2016'dan beri bükemeyen Karşıyaka, yine Sarıca yönetiminde zincir kırmaya çalışacak. Ev sahibinde sezon başından beri sakat olan Crocker forma giymeyecek,