Site hayatı, konfor ve güven veriyor

BUGÜN NELER OLDU

SITE hayatı özellikle büyük şehirlerde gün geçtikçe daha çok ailenin tercih ettiği bir yaşam tarzı sunuyor. Son yıllarda özellikle büyükşehirlerde yükselmeye başlayan konut projelerinin özellikleri ve sundukları imkanlar, konforlu yaşamın kapılarını açıyor. Özellikle çocuk sahibi olduktan sonra bir siteye yerleşmeye karar veren aileler, şehrin merkezine çok da yakın olmayan mesafelerde bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Bahçe ve doğal yaşamdan kopuk olmayan siteler, ebeveynler için adeta hayat kurtarıcı oluyor. Ayrıca özlenen komşuluk ilişkileri de sitelerde daha yoğun yaşanıyor. Çocuğunuzu parka götürürken ya da yürüyüş yaparken aynı ilgi alanlarına sahip olduğunuz başka annelerle tanışabilir ve komşuluk ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz.Güvenlikli site hayatında, kapıları kilitlemeden ve alarmları kurmadan geceleri uyumanın sağladığı lükse sahip olabilirsiniz. Bu özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve her gün haberlerde felaket senaryoları seyreden anneler için gerçekten büyük bir lüks. Çoğu sitenin kapısında duran ve bazılarının da site içlerinde de görevlerini yapan güvenlik ekipleri mevcut. Siteler ortak kullanım alanları nedeniyle biraz içiçe bir hayat tarzı sağlıyor. Bu her şeyden haberdar olma hali, özellikle evde fazla vakit geçiren bir anneyseniz sinirlerinizi bozabilir. Endişelerden uzak bir hayat için depreme karşı sağlam bir binada oturduğunuzu bilmek de büyük bir pozitif etken. Anne olduktan sonra daha bir yakamıza yapışan tek tip hissetme ve bireysel olarak kendimizi ifade edememe halini site hayatının tek tip hayatları körükleyebilir. Ancak, bu steril yaşama alışmak için belki de kendinize biraz zaman vermelisiniz, zira ABD'de varolan ve bolca dalga konusu olan "suburbian" kültüründen farklı olarak, bizim ülkemizin insanı en steril ortamda bile kendini ifade etmenin yolunu buluyor.