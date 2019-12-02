Altınordu’nun frenleri tutmuyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir ekibi, TFF 1. Lig'in 13. haftasında da Keçiörengücü'ne mağlup olarak kötü gidişatına 'dur' diyemedi. TFF 1. Lig'de Altınordu, Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi. İzmir ekibi ligde 13 hafta geride kalırken bu maçlardan sadece 2'sini kazanabildi. Kalan maçlardan 4 beraberlik 7 mağlubiyet çıkaran kırmızı-lacivertliler, deplasman maçlarında ise 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken galibiyetle tanışamadı.Altınordu ayrıca yediği 19 golle de +7 averaja sahip...