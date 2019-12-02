Denizli geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep'te oynanan karşılaşmada Yukatel Denizlispor, Gaziahtep Futbol Kulübü karşısında önemli bir galibiyet aldı. İlk yarı iki takımda karşılıklı ataklarla pozisyon buldu. 14.dakikada Barrow'un ortasıyla ceza alanında buluşan Rodellega'nın vuruşunu kaleci Günay kurtardı.47. dakikada Sapunaru sakatlanarak oyun dışı kaldı. 52'de Twumasi'nin ortasına iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunu son anda kaleci Stachowiak çıkardı.58'de Barrow'un pasıyla ceza alanında buluşan Hadi Sacko'nun sert şutu durumu eşitledi: 1-1. 69'da Jefferson'un uzaktan şutu yandan auta çıktı.85'de Barrow'un ortasıyla ceza alanında buluşan Hadui Sacko plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Denizli önemli bir 3 puanla evine döndü.Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Direkt rakibimizi evinde yenmek bizim için önemli bir başarı" dedi. Zorlu bir deplasmanda 2-1 galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Özdilek, "Deplasman özellikle öndeki oyuncularımızın sprinter olması bizim için avantajlı oldu. Attığımız gol de bunu destekleyen bir goldü. Sonuç olarak baktığımızda direkt rakip olarak gördüğümüz bir takımı mağlup etmek önemli. Bugün itibariyle hem rakibimizin üstüne çıktık hem de moral kazandık. Ama Lig bitmedi devam ediyor. Daha 4 maçımız var İlk yarıda. Oyuncularım bugün müthişti hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.