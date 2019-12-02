Denizli’de vahşi depolama bitiyor

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Büyükşehir Belediyesi, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu projesinde sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapımında sona yaklaşılan tesiste Buldan ve Güney ilçelerinde toplanan günlük 50 ton evsel katı atığın nakil işlemleri gerçekleştirilecek. Yaklaşık olarak 7 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen katı atık aktarma istasyonu ile iki ilçeden toplanan evsel katı atıklar küçük araçlardan büyük araçlara aktarılmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşınacak. Proje ile birlikte ilçelerden tesise karışık olarak getirilecek evsel katı atıklar ve evsel nitelikli endüstriyel atıklar Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi bünyesinde düzenli depolama ile bertaraf edilecek.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy, Acıpayam, Serinhisar, Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinde vahşi depolamaya son verdiklerini belirterek, hedeflerinin kentin tüm noktalarında düzenli katı atık depolama sistemine geçmek olduğunu söyledi. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için ve sağlıklı, temiz bir kent için çalıştıklarını kaydeden Başkan Zolan, tesisin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.